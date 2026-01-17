Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Zwei Verletzte bei Motorradunfall

Gangelt/Hohenbusch (ots)

Die Löscheinheit Stahe-Niederbusch wurde heute Nachmittag um 15:01 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Hohenbusch alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache verunfallte ein Motorrad der Marke Suzuki auf der Neutralen Straße bei Hohenbusch. Ein zweites Motorrad konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem ersten Motorrad. Bei dem Aufprall zogen sich beide Fahrende leichte Verletzungen zu und wurden nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle und nahmen die ausgetretenen Betriebsstoffe auf.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell