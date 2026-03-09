PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260309 - 0324 Offenbach
Frankfurt: Vermisste 13-Jährige

Frankfurt (ots)

(ha) Wo ist Lilya D.? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 13 Jahre alten Vermissten.

Die Schülerin ist etwa 1,54 Meter groß, von schlanker Statur und hat lange dunkle Haare. Sie trägt eine Lesebrille. Zu der Kleidung, welche die Teenagerin zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, liegen derzeit keine Hinweise vor. Die Gesuchte wurde zuletzt am Sonntagabend (8. März), gegen 19 Uhr, in der Rhönstraße gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts, es ist möglich, dass sie sich auch im Raum Frankfurt aufhalten könnte.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Lilya D. geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Ursprungsmeldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt, diese ist unter folgendem Link einsehbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6231823

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

