Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260311- 0325 Frankfurt: Vermisste 26-Jährige

Frankfurt (ots)

(ki) Seit heute Morgen (09. März 2026) um 10:30 Uhr wird die 26-jährige Helen T. aus Frankfurt-Sachsenhausen vermisst. Zuletzt gesehen wurde die Vermisste in der Dreieichstraße im Bereich des dortigen Rewe, als sie sich Teile ihrer Wertsachen entledigte. Hiernach gibt es keine Hinweise mehr auf ihren möglichen Aufenthaltsort. Es muss aktuell davon ausgegangen werden, dass sich Frau T. in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und dringend Hilfe benötigt.

Frau T. kann wie folgt beschrieben werden: - Ca. 165cm groß - Schwarze Haare zum Dutt gebunden mit blonden Spitzen - Nasenring im linken Nasenloch - Vermutlich bekleidet mit weißer Teddyjacke

Unter folgendem Link ist ein Bild der Vermissten eingestellt:

https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/wo-ist-helen-t

Wer hat Frau T. noch nach dem 09.03.2026, 10:30 Uhr gesehen oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben? Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt unter der Rufnummer 069 755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell