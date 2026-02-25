PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

POL-PDNW: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht
Grünstadt (ots)

An einem auf dem Parkplatz hinter der Feuerwehr im Nordring abgestellten Pkw wurden in dem Zeitraum zwischen 23.02.26, 14:30 Uhr, bis 24.02.26, 05:30 Uhr alle Reifen zerstochen. Außerdem wurde eine Seitenscheibe und die Windschutzscheibe von der unbekannten Täterschaft beschädigt.

Wenn Sie Hinweise zu dem/den Täter/n geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefonnummer 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

