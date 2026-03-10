Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260310 - 0331 Frankfurt - Ostend: Festnahme nach Sachbeschädigung an Wahlplakat

Frankfurt (ots)

(la) Am Montag (9. März 2026) wurde im Ostend ein Wahlplakat angezündet. Der Täter konnte festgenommen werden.

Gegen 17:00 Uhr meldete eine Zeugin, dass sie soeben einen Mann dabei beobachten konnte, wie dieser ein Wahlplakat in der Pfingstweidstraße angezündet hatte. Nachdem sich der Mann entfernt hatte, konnte die Zeugin das brennende Plakat mit ihrer mitgeführten Wasserflasche schnell löschen. Mithilfe der sehr guten Personenbeschreibung durch die Zeugin gelang es den zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeikräften, den 25-jährigen Täter an der U-Bahn-Station "Zoo" ausfindig zu machen und diesen in der Folge festzunehmen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

