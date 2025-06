Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruchsversuch

Schleusingen (ots)

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein leerstehendes Geschäft in einem Einkaufszentrum in der Suhler Straße in Schleusingen einzudringen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand gelangten die Täter jedoch nicht in die Räumlichkeiten. Es entstand Sachschaden von etwa 150 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruchsversuch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0163171/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

