Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260312 - 0338 Frankfurt-Fechenheim: Verletzte bei Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Morgen (11. März 2026) brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Fechenheim.

Gegen 04:00 Uhr meldeten Zeugen einen Wohnungsbrand in der Lachnerstraße in Fechenheim. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Insgesamt wurden acht Personen verletzt, vier davon schwer. Eine Person rettete sich vor dem Brand, in dem sie aus einem Fenster sprang. Sie zog sich hierbei schwere, aber keine lebensgefährlichen, Verletzungen zu.

Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

