POL-F: 260313 - 0343 Frankfurt - Stadtgebiet: Mehrere Versammlungen im Stadtgebiet am 14. März 2026

Frankfurt (ots)

(di) Am morgigen Samstag (14. März 2026) finden im Frankfurter Stadtgebiet erneut mehrere angemeldete Versammlungen statt. In diesem Zusammenhang kann es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Das Groß der Versammlungen wird in der Zeit zwischen 11:00 und 19:00 Uhr stattfinden.

Aufgrund der angezeigten Demonstrationen rät die Frankfurter Polizei, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Die Frankfurter Polizei möchte dem Informationsinteresse der Medienschaffenden am Einsatztag wie gewohnt entsprechen und wird deshalb eine Medienbetreuung vor Ort gewährleisten.

Wir werden am Einsatztag über den bekannten X-Account der Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) sowie den WhatsApp-Kanal der Frankfurter Polizei und auf Instagram über den Einsatzverlauf informieren.

Darüber hinaus wird für die Dauer des Einsatzes eine Pressehotline geschaltet. Diese ist unter der Rufnummer 069 / 755 - 82555 für Medienvertreterinnen und -vertreter zu erreichen.

