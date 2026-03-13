Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260313 - 0344 Frankfurt - Bahnhofsviertel

Westend: Täter hat es auf Handtaschen abgesehen - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(la) Am Donnerstag (12. März 2026) kam es innerhalb von nur 60 Minuten zu gleich zwei Raubüberfällen im Bahnhofsviertel sowie im Westend. Eine 68-jährige Frau wurde dabei verletzt.

Gegen 19:45 Uhr lief zunächst ein Unbekannter auf Höhe der Mainzer Landstraße 7 gezielt auf eine 22-jährige Frau zu und griff nach ihrer Handtasche. Hierdurch stürzte die junge Frau zu Boden, verletzte sich jedoch nicht. Der Täter flüchtete anschließend mit der erbeuteten Handtasche.

Nur eine Stunde später wurde eine 68-jährige Frau in der Schubertstraße von einem unbekannten Täter ebenfalls ihrer Handtasche beraubt. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Unbekannte der Frau von hinten und zog an ihrer Handtasche, wodurch die Frau stürzte. Er flüchtete anschließend mit der Handtasche. Die ältere Dame wurde durch die Tat verletzt und musste zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Bei beiden Fällen liegt eine ähnliche Täterbeschreibung vor, sodass etwaige Zusammenhänge derzeit geprüft werden. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, nordafrikanischer Phänotyp, schlank, ca. 160 cm groß, schwarze Jacke, schwarze Hose

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder dem mutmaßlichen Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der 069 / 755 - 53110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell