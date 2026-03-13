PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260313 - 0347 Frankfurt - Unterliederbach: Schüler bei Auseinandersetzung an Schule verletzt

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Vormittag (12. März 2026) eskalierte eine körperliche Auseinandersetzung an einer Schule in Unterliederbach dahingehend, dass ein Schüler wegen einer Stichverletzung im Krankenhaus behandelt werden musste.

Eine anfängliche Streitigkeit zwischen zwei Schülern der Schule entwickelte sich nach bisherigen Erkenntnissen gegen 11:15 Uhr im Schulgebäude in eine handfeste Auseinandersetzung. Das Geschehen verlagerte sich dann über den Schulhof bis in eine angrenzende Nebenstraße. Hier soll der 18-jährige Tatverdächtige mutmaßlich ein Messer gezogen und seinen 17-jährigen Kontrahenten verletzt haben. Die Stichverletzung musste in einem umliegenden Krankenhaus versorgt werden.

Der 18-jährige Tatverdächtige flüchtete zunächst, stellte sich aber kurze Zeit später auf einem Polizeirevier. Er muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Die Hintergründe und genauen Umstände des Vorfalls werden geprüft. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 13:00

    POL-F: 260313 - 0346 Frankfurt - Griesheim: Handtaschenraub vor Einkaufsmarkt - Zeugensuche

    Frankfurt (ots) - (ha) Ein bislang unbekannter Mann raubte am gestrigen Donnerstagabend (12. März 2026) einer 67-jährigen Frau gegen 18:30 Uhr in der Autogenstraße vor einem Einkaufsmarkt ihre Handtasche. Im Anschluss flüchtete er mit seiner Beute. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Er kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 22 Jahre alt, ca. 180 cm ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 13:00

    POL-F: 260313 - 0345 Frankfurt - Flughafen: Fahrzeugbrand am Flughafen

    Frankfurt (ots) - (ha) Am gestrigen Donnerstagmittag (12. März 2026) brannte gegen 13:40 Uhr ein Auto im Ankunftsbogen des Terminal 1 am Frankfurter Flughafen. Als der Fahrzeugführer seinen Wagen dort parkte, stiegen bereits erste Rauchwolken aus dem Motorraum auf. Der Bereich wurde durch Polizeibeamte gesperrt. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug kurz darauf löschen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren