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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kraftstoff entwendet

Borken (ots)

Tatort: Borken, Hansestraße;

Tatzeit: zwischen 18.03.2026, 15.00 Uhr, und 19.03.2026, 04.15 Uhr;

Kraftstoff abgezapft haben Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen aus einer Sattelzugmaschine in Borken. Zu der Zeit stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Hansestraße. Um an den Kraftstoff zu gelangen, brachen die Täter den Tank auf. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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