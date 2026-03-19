POL-BOR: Borken - Kraftstoff entwendet

Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Losserstraße; Unfallzeit: 13.03.2026, zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr; Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 13.03.2026, auf der Losserstraße in Gronau ereignete. Eine Autofahrerin befuhr die Losserstraße in Richtung Spinnereistraße. Am Straßenrand parkte ein Pkw, hinter welchem sie anhielt und den Gegenverkehr passieren ließ. Als sie ihre ...

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