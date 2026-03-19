Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall auf Parkplatz geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Hammersenstraße;

Unfallzeit: zwischen 18.03.2026, 21.00 Uhr und 19.03.2026, 09.00 Uhr;

Einen braunen Mercedes angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer an der Hammersenstraße in Bocholt. Die Geschädigte stellte am Donnerstagmorgen einen Schaden an ihrem geparkten Pkw fest, den sie am Mittwochabend auf dem Parkplatz abstellte. Der Flüchtige verließ nach dem Unfall die Örtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (jh)

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