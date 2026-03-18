Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte greifen 22-Jährigen an

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Zwei bislang unbekannte Täter haben Dienstagabend (17.03., 23.30 Uhr) einen 22-jährigen mit einer längeren Stange geschlagen. Zudem wurden ihm den vorliegenden Angaben zufolge oberflächliche Schnittverletzungen mit einem Messer zugefügt. Die Tat ereignete sich im Bereich Hauptstraße/ In den Lüchten. Der Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Die beiden Unbekannten waren dunkle gekleidet und vermummt, als sie den 22-Jährigen angriffen.

Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

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