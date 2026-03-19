Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Großengottern (ots)

Gegen 18 Uhr verließ eine Gruppe vermutlich männlicher Personen im Bereich des Bahnhofs einen Personenzug. Diese hielten sich nach dem Verlassen der Bahn weiter an dem Bahnhof auf uns gerieten mit einer weiteren männlichen Person in Streit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung gipfelte in der weiteren Folge in eine körperliche. Von einer in der Nähe befindlichen Baustelle eilten mehrere Arbeiter zur Hilfe und trennten die Streitparteien. Die Gruppe, die zuvor aus einem Zug ausstieg, entfernte sich in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen nicht angetroffen werden.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat und den handelnden Tätern machen können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0068959

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