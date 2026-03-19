PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pedelec bei Unternehmen entwendet

Artern (ots)

Am Mittwochnachmittag entwendeten mehrere Personen vor dem Grundstück eines Unternehmens in der Straße Das untere Talfeld ein E-Bike. Das mit einem schloss gesicherte Fahrrad wurde durch vier derzeit unbekannte Personen von der Sicherung getrennt und anschließend entwendet. Videoaufnahmen konnten von den Tätern bei der Tatausübung angefertigt und gesichert werden. Diese werden gegenwärtig ausgewertet. Der Beuteschaden beträgt etwa 1500 Euro.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Artern unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 entgegen.

Aktenzeichen: 0068890

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 14:35

    LPI-NDH: Nach Kollision geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

    Bad Langensalza (ots) - Wie der Polizei mitgeteilt wurde, ereignete sich am Mittwoch gegen 08.42 Uhr im Kreuzungsbereich der Kleinsphenstraße und des Thiemsburger Weg eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr ein Fahrzeugführer zunächst den Kreuzungsbereich aus Richtung Mühlhäuser Landstraße kommen in Richtung Landstraße 1031. Plötzlich befuhr ein weißer BMW die Mühlhäuser Landstraße aus Richtung des ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 14:33

    LPI-NDH: Fahrzeug überschlagen - zwei Insassen verletzt

    Wasserthaleben (ots) - Eine Fahrzeugführerin verursachte am Mittwochvormittag gegen 10:50 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Landstraße 1041. Den ersten Erkenntnissen zu Folge befuhr die Fahrerin die genannte Straße aus Richtung Wasserthaleben in Richtung Greußen. Kurz vor dem dortigen Bahnübergang beabsichtigte die den eigenen Angaben nach die Einstellungen an dem Fahrzueg zu betätigen. Durch diese aAblenkung kam die ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 14:29

    LPI-NDH: Unfall beim Einbiegen - 2 Personen verletzt

    Leinefelde (ots) - Am Mittwochvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall gegen 10.53 Uhr auf der Berliner Straße, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Wie der Polizei bekannt wurde, wollte ein Fahrzeugführer von einem Tankstellengelände auf die genannte Straße einfahren. Hierbei übersah er aus noch ungeklärten Gründen ein herannahendes, vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug. Folglich kam es zur Kollision. Durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren