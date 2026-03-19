Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pedelec bei Unternehmen entwendet

Artern (ots)

Am Mittwochnachmittag entwendeten mehrere Personen vor dem Grundstück eines Unternehmens in der Straße Das untere Talfeld ein E-Bike. Das mit einem schloss gesicherte Fahrrad wurde durch vier derzeit unbekannte Personen von der Sicherung getrennt und anschließend entwendet. Videoaufnahmen konnten von den Tätern bei der Tatausübung angefertigt und gesichert werden. Diese werden gegenwärtig ausgewertet. Der Beuteschaden beträgt etwa 1500 Euro.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Artern unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 entgegen.

Aktenzeichen: 0068890

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