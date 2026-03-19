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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug überschlagen - zwei Insassen verletzt

Wasserthaleben (ots)

Eine Fahrzeugführerin verursachte am Mittwochvormittag gegen 10:50 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Landstraße 1041. Den ersten Erkenntnissen zu Folge befuhr die Fahrerin die genannte Straße aus Richtung Wasserthaleben in Richtung Greußen. Kurz vor dem dortigen Bahnübergang beabsichtigte die den eigenen Angaben nach die Einstellungen an dem Fahrzueg zu betätigen. Durch diese aAblenkung kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie versuchte das Fahrzeug zurück auf die Straße zu lenken. Hierbei verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über das Auto. Sie kam erneut von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und kam im Straßengraben zum Stillstand. Durch den Unfall wurden die Fahrerin sowie deren Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug erlitt Sachschäden im Wert von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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