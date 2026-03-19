Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl gestellt

Sollstedt (ots)

Am Mittwochabend betrat ein 21 Jahre alter Mann trotz bestehenden Hausverbotes widerrechtlich einen Einkaufsmarkt Am Bahndamm. Dort entnahm er mehrere Waren und versuchte in der Folge, den Markt zu verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Als eine Mitarbeiterin den Dieb daran hindern wollte und sich ihm in den Weg stellte, stieß der Mann sie zur Seite. Die Mitarbeiterin erlitt hierdurch Schmerzen. Der 21-Jährige konnte aus dem Markt flüchten, blieb jedoch nicht unerkannt - er konnte wenig später durch Polizeibeamte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden. Die Beamten ermitteln nun wegen des räuberischen Diebstahls und wegen des Hausfriedensbruchs gegen den Mann.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell