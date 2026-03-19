Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Straftaten in Gewahrsam genommen

Mühlhausen (ots)

Wegen diverser Delikte wird sich ein 41 Jahre alter Mann nach einem Vorfall verantworten müssen, der sich am Mittwochabend in der Jakobistraße ereignete. Der Mann soll zunächst gewaltsam auf eine Wohnungstür eingewirkt haben, wobei ein Sachschaden entstand. In der weiteren Folge geriet er mit mehreren Personen in Streit und drohte weitere Straftaten an. Ein durch die Polizei durchgeführter Atemalkoholtest und ein Drogenvortest ergaben den Verdacht, dass der Mann sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss stand. Die Polizeibeamten leiteten die entsprechenden Ermittlungsverfahren wegen der begangenen Straftaten ein und nahmen den 41-Jährigen in Gewahrsam. Die Hintergründe der Taten sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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