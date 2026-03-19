Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfall beim Einbiegen - 2 Personen verletzt
Leinefelde (ots)
Am Mittwochvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall gegen 10.53 Uhr auf der Berliner Straße, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Wie der Polizei bekannt wurde, wollte ein Fahrzeugführer von einem Tankstellengelände auf die genannte Straße einfahren. Hierbei übersah er aus noch ungeklärten Gründen ein herannahendes, vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug. Folglich kam es zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführer verletzt und mussten in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge erlitten unfallbedingte Sachschäden und waren nicht mehr fahrbereit.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell