Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Einbiegen - 2 Personen verletzt

Leinefelde (ots)

Am Mittwochvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall gegen 10.53 Uhr auf der Berliner Straße, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Wie der Polizei bekannt wurde, wollte ein Fahrzeugführer von einem Tankstellengelände auf die genannte Straße einfahren. Hierbei übersah er aus noch ungeklärten Gründen ein herannahendes, vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug. Folglich kam es zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführer verletzt und mussten in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge erlitten unfallbedingte Sachschäden und waren nicht mehr fahrbereit.

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