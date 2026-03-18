Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0191--Anonymes Hinweisportal zum aktuellen Tötungsdelikt geschaltet - Polizei Bremen bittet um Hinweise--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Kornstraße Zeit: 17.3.26, 19.30 Uhr

Am Dienstagabend kam es in der Neustadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, dabei sollen auch Schüsse gefallen sein (siehe unsere heutige Meldung Nr. 0189). Nachdem ein 32-Jähriger in einem Krankenhaus verstarb, bittet die Polizei um Mithilfe und schaltet ein anonymes Hinweisportal.

Die Mordkommission ermittelt unter Hochdruck wegen eines Tötungsdeliktes. Es werden unter anderem Spuren ausgewertet und erste Zeugen befragt.

Die Ermittler fragen weiter: Wer hat in der Kornstraße zwischen 19.20 bis 19.30 Uhr eine tumultartige Auseinandersetzung beobachtet? Insbesondere die Fahrerin oder der Fahrer eines silbernen Kleinwagens wird in diesem Zusammenhang gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei melden.

Hinweise können dem Kriminaldauerdienst unter der 0421 362-3888 oder auch anonym unter dem eingerichteten Hinweisportal unter https://hb.hinweisportal.de/~portal/de/select gegeben werden.

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