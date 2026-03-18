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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0189 --Schüsse in der Neustadt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Kornstraße
Zeit: 	17.03.2026, 19:30 Uhr

Am Dienstagabend kam es in der Neustadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, dabei sollen auch Schüsse gefallen sein. Etwas später verstarb ein 32-Jähriger in einem Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:30 Uhr meldeten Anrufer über den Notruf der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Neustadt. Dabei sollte auch mehrfach geschossen worden sein. Die alarmierten Einsatzkräfte waren kurze Zeit später vor Ort und sicherten den Bereich ab. Von den mutmaßlichen Beteiligten befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand mehr vor Ort. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ohne Ergebnis. Daraufhin wurden umfangreich Zeugen befragt und die Spurensicherung alarmiert. Diese fand unter anderem mehrere Patronenhülsen einer scharfen Schusswaffe. Etwas später wurde gemeldet, dass ein Unbekannter einen 32 Jahre alten Mann mit mehreren Schusswunden in ein Krankenhaus gebracht hatte. Dieser verstarb kurze Zeit später. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln wegen eines Tötungsdeliktes. Für Anfragen wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft Bremen.

Weitere Zeugen, die die Auseinandersetzung in der Kornstraße gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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