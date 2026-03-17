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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0188 --Transfrau geschlagen und beleidigt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Markt
Zeit: 	16.03.2026, 14:50 Uhr

Ein unbekannter Mann attackierte am Montagnachmittag in der Innenstadt eine 30 Jahre alte Transfrau und schlug diese auch. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 14:40 Uhr waren die 30-Jährige und eine weitere Transfrau vom Marktplatz aus in Richtung Domsheide unterwegs. Einige Meter vor den Haltestellen wurden beide zunächst von einem Mann homophob beleidigt. Nach einem kurzen Wortgefecht kam der unbekannte Mann näher und schlug der 30-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Anschließend gingen er und ein weiterer Mann, der ihn begleitete, in Richtung Wilhelm-Kaisen-Brücke davon. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß und hatte einen dunklen, längeren Bart. Bekleidet war er mit einer dunkelgrünen Jacke, einer hellblauen Jeanshose und hellen Turnschuhen. Er hatte eine schwarze Mütze auf dem Kopf. Er sprach die 30-jährige auf Türkisch an und war in Begleitung eines zweiten Mannes unterwegs, der jedoch unbeteiligt blieb.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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