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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0185--24-Jähriger rassistisch beleidigt und verletzt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Willy-Brandt-Platz
Zeit: 	13.3.26, 19.25 Uhr

Ein 28 Jahre alter Mann beleidigte am Freitagabend in Findorff einen 24-Jährigen rassistisch und schlug ihn. Der 24-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die beiden Männer gerieten nach einem Anrempler im Eingangsbereich eines Einkaufmarktes am Willy-Brandt-Platz aneinander. In der weiteren Folge wurde der 24-Jährige dann laut eigenen Aussagen von dem 28-Jährigen rassistisch beleidigt. Als der Jüngere ihn daraufhin mit seinem Handy aufnahm, schlug ihm der 28-Jährige mit der Faust ins Gesicht. Danach warf er mit einer Getränkedose nach dem 24-Jährigen und traf ihn am Kopf. Als der Angreifer flüchten wollte, eilte ihm der 24-Jährige nach und es kam zu einer Rangelei am Boden. Alarmierte Einsatzkräfte waren schnell vor Ort, schritten ein und stellten den 28-Jährigen.

Beide Männer erlitten leichte Verletzungen. Der 24-Jährige wurde nach einer ersten Behandlung durch Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei traf noch am Tatort umfangreiche Maßnahmen, befragte erste Zeugen und sicherte Beweismittel. Die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, dauern an. Der Staatsschutz ist eingeschaltet.

Weitere Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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