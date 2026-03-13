Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0181--Mann getötet--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Lüssumer Ring Zeit: 12.3.26, 21 Uhr

Am Donnerstagabend wurde ein 67 Jahre alter Mann in Lüssum tödlich verletzt. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest.

Der 32-jährige Bremer steht im dringenden Tatverdacht, seinen 67 Jahre alten Vater in einer Wohnung am Lüssumer Ring angegriffen und getötet zu haben. Der 32-Jährige stellte sich noch in der Nacht der Polizei. Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen ermitteln gegen den 32-jährigen Mann wegen Totschlags. Eine Haftprüfung dauert derzeit an.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell