POL-HB: Nr.: 0181--Mann getötet--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Lüssumer Ring
Zeit: 	12.3.26, 21 Uhr

Am Donnerstagabend wurde ein 67 Jahre alter Mann in Lüssum tödlich verletzt. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest.

Der 32-jährige Bremer steht im dringenden Tatverdacht, seinen 67 Jahre alten Vater in einer Wohnung am Lüssumer Ring angegriffen und getötet zu haben. Der 32-Jährige stellte sich noch in der Nacht der Polizei. Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen ermitteln gegen den 32-jährigen Mann wegen Totschlags. Eine Haftprüfung dauert derzeit an.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

