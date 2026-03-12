Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0180 --Einbrecher gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Nicolaistraße Zeit: 12.03.2026, 01:35 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stellten Einsatzkräfte in Mitte einen 25 Jahre alten Mann. Er ist verdächtig, kurz zuvor in eine Wohnung eingebrochen zu sein während die Bewohner schliefen.

Etwa um 01:35 Uhr wurden Einsatzkräfte aufgrund eines Einbruchs in die Nicolaistraße gerufen. Ein Ehepaar vor Ort gab an, dass sie von Geräuschen geweckt wurden und der 32 Jahre alte Ehemann daraufhin einen Einbrecher im Badezimmer erwischte. Dieser flüchtete umgehend. Aufgrund der Täterbeschreibung stellten Einsatzkräfte den 25-Jährigen in der Nähe der Wohnung. Entwendet wurde nichts, offenbar hatte der Täter sich über ein Fenster Zugang zur Wohnung verschafft.

Auf der Wache fertigten die Polizisten eine entsprechende Strafanzeige Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

