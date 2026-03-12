PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0180 --Einbrecher gestellt--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Nicolaistraße Zeit: 12.03.2026, 01:35 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stellten Einsatzkräfte in Mitte einen 25 Jahre alten Mann. Er ist verdächtig, kurz zuvor in eine Wohnung eingebrochen zu sein während die Bewohner schliefen.

Etwa um 01:35 Uhr wurden Einsatzkräfte aufgrund eines Einbruchs in die Nicolaistraße gerufen. Ein Ehepaar vor Ort gab an, dass sie von Geräuschen geweckt wurden und der 32 Jahre alte Ehemann daraufhin einen Einbrecher im Badezimmer erwischte. Dieser flüchtete umgehend. Aufgrund der Täterbeschreibung stellten Einsatzkräfte den 25-Jährigen in der Nähe der Wohnung. Entwendet wurde nichts, offenbar hatte der Täter sich über ein Fenster Zugang zur Wohnung verschafft.

Auf der Wache fertigten die Polizisten eine entsprechende Strafanzeige Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 12:45

    POL-HB: Nr.: 0177 --Angriff mit Messer- Frau verletzt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT-Lindenhof, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 12.03.2026, 07.30 Uhr Am Donnerstagvormittag wurde eine 34 Jahre alte Frau im Stadtteil Gröpelingen von ihrem 39-jährigen Ex-Partner angegriffen und dabei verletzt. Passanten griffen ein und verhinderten offenbar weitere Tathandlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Frau in der Gröpelinger Heerstraße von dem Mann ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 11:59

    POL-HB: Nr.: 0178--Zivilpolizisten fassen Drogendealer in Bremen-Nord--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Lüssumer Ring Zeit: 11.3.26, 13.45 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Mittwoch in Lüssum nach einem Drogenhandel einen mutmaßlichen 24-jährigen Drogendealer. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden sie eine größere Menge Drogen, viel Bargeld und Waffen. Die Zivilpolizisten ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 10:12

    POL-HB: Nr.: 0179 --Polizei sucht Eigentümer von religiösen Gegenständen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 18.02.2026 bis 20.02.2026 Uhr Mitte Februar wurden bei einem Einsatz in Vegesack diverse, unter anderem religiöse Gegenstände sichergestellt. Die Polizei Bremen sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zur Herkunft dieser Gegenstände, die mutmaßlich aus einer Straftat stammen, geben können. Am 20.02.2026 wurden Einsatzkräfte aufgrund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren