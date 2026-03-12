PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HB: Nr.: 0178--Zivilpolizisten fassen Drogendealer in Bremen-Nord--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Lüssumer Ring
Zeit: 	11.3.26, 13.45 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Mittwoch in Lüssum nach einem Drogenhandel einen mutmaßlichen 24-jährigen Drogendealer. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden sie eine größere Menge Drogen, viel Bargeld und Waffen.

Die Zivilpolizisten beobachteten am frühen Nachmittag einen mutmaßlichen Drogenhandel im Bereich Lüssumer Ring. Bei der Kontrolle des Erwerbers fanden sie Kokain bei ihm. Der mutmaßliche Dealer flüchtete, konnte jedoch wenig später gestellt werden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung des 24-Jährigen wurden eine höhere Summe Bargeld, wertvoller Goldschmuck, größere Mengen Marihuana und Kokain, sowie zwei Schreckschusswaffen und eine Machete beschlagnahmt.

Gegen den 24 Jahre alten Tatverdächtigen wurden Ermittlungen nach dem Betäubungsmittelgesetz wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Handels eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

