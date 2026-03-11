Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0175 --Grundberührung auf der Weser - Seezeichen beschädigt--

Bremen (ots)

Ort: Bremerhaven Zeit: 11.03.2026

Am Mittwoch kam es auf der Weser in Höhe der Geesteeinfahrt in Bremerhaven zu einem Schiffsunfall. Ein Seeschiff lief dabei kurzzeitig auf Grund und beschädigte ein Seezeichen.

Das etwa 180 Meter lange Schiff befand sich auf der Seereise von Bremen in Richtung Italien. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in Höhe der Wesertonne 63 infolge eines Navigationsfehlers sowie weiterer Faktoren zu einer Grundberührung.

Dabei wurde ein Seezeichen beschädigt. Am Schiff selbst entstand leichter Sachschaden.

Die Verkehrszentrale sprach zunächst ein Weiterfahrverbot für das Schiff aus. Gegen die verantwortliche Schiffsführung sowie den an Bord befindlichen Lotsen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Das Seeschiff verbleibt derzeit in Bremerhaven. Nach Freigabe durch die zuständigen Behörden kann es seine Reise in Richtung Italien fortsetzen.

