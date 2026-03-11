PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0173 --Unbekannter wirft Ast auf Bundesstraße--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Leo-Drabent-Weg Zeit: 10.03.2026, 14:40 Uhr

Ein unbekannter Jugendlicher hat am Dienstagnachmittag in Blumenthal einen etwa zwei Meter langen Ast von einer Fußgängerbrücke auf die B74 geworfen und ein fahrendes Auto getroffen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 14:40 Uhr war eine 39 Jahre alte Frau mit ihren beiden Kindern in ihrem Auto auf der B74 unterwegs, als sie auf der Fußgängerbrücke im Leo-Drabent-Weg den Unbekannten sah, wie dieser etwas in ihre Richtung warf. Ein längerer Ast traf daraufhin ihr Auto an der A-Säule. Sie stoppte und alarmierte die Polizei. Verletzt wurde niemand, die 39-Jährige und ihre Kinder kamen mit dem Schrecken davon. Am Auto entstand Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. Der unbekannte Jugendliche soll etwa 15 Jahre alt gewesen sein. Er soll schulterlange schwarze Haare gehabt haben. Bekleidet war er mit einem hellgrauen Kapuzenpullover. Nach der Tat fuhr er mit seinem Fahrrad in Richtung der Straße Am Fillerkamp. Hinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 11:58

    POL-HB: Nr.: 0172 --Räuber in Haft--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 07.03.2026 Einsatzkräfte nahmen am Samstag einen 17 Jahre alten Jugendlichen fest. Er ist verdächtig, im Dezember 2025 einen 91 Jahre alten Mann in Obervieland ausgeraubt und diesen dabei auch verletzt zu haben (Siehe Pressemitteilung 0832/2025). Mitte Dezember wurde der 91-Jährige, als er aus einem Bus ausstieg, von einem zunächst Unbekannten angesprochen und dann gepackt. Dabei ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:12

    POL-HB: Nr.: 0171 --Pyrotechnik und Beleidigungen bei Demonstration--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 08.03.2026, 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr Die Polizei Bremen begleitete am Sonntagnachmittag eine Demonstration in der Innenstadt. Bei dem überwiegend friedlichen Aufzug wurden aber auch Pyrotechnik gezündet und Polizisten beleidigt. Unter dem Motto "Feministischer Streik" waren vom Weserstadion bis zum Domshof zeitweise bis zu 6000 ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 09:25

    POL-HB: Nr.: 0170 --Teil des Ohres abgebissen - Streit in Linienbus eskaliert--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Schwaneweder Straße Zeit: 08.03.26, 19.30 Uhr Am Sonntagabend eskalierte in einem Linienbus im Bremer Stadtteil Blumenthal ein Streit zwischen einem 26 Jahre alten Mann und einem 14-Jährigen. Der Mann biss dem Jugendlichen dabei ein Teil seines Ohres ab. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es während der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren