POL-HB: Nr.: 0173 --Unbekannter wirft Ast auf Bundesstraße

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Leo-Drabent-Weg Zeit: 10.03.2026, 14:40 Uhr

Ein unbekannter Jugendlicher hat am Dienstagnachmittag in Blumenthal einen etwa zwei Meter langen Ast von einer Fußgängerbrücke auf die B74 geworfen und ein fahrendes Auto getroffen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 14:40 Uhr war eine 39 Jahre alte Frau mit ihren beiden Kindern in ihrem Auto auf der B74 unterwegs, als sie auf der Fußgängerbrücke im Leo-Drabent-Weg den Unbekannten sah, wie dieser etwas in ihre Richtung warf. Ein längerer Ast traf daraufhin ihr Auto an der A-Säule. Sie stoppte und alarmierte die Polizei. Verletzt wurde niemand, die 39-Jährige und ihre Kinder kamen mit dem Schrecken davon. Am Auto entstand Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. Der unbekannte Jugendliche soll etwa 15 Jahre alt gewesen sein. Er soll schulterlange schwarze Haare gehabt haben. Bekleidet war er mit einem hellgrauen Kapuzenpullover. Nach der Tat fuhr er mit seinem Fahrrad in Richtung der Straße Am Fillerkamp. Hinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 entgegen.

