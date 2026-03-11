Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0174 --Nach Handyraub gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Werftstraße/Grasberger Straße Zeit: 10.03.2026, 01:50 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein 25 Jahre alter Mann in Gröpelingen ausgeraubt. Einsatzkräfte der Polizei stellten gegen Mittag einen 34-Jährigen.

Etwa um 01:50 Uhr saß der 25-Jährige an der Haltestelle Grasberger Straße in der Werftstraße, als sich ihm ein zunächst unbekannter Mann näherte und ihn nach einer Zigarette fragte. Als der 25-Jährige angab, keine mehr zu haben, zückte der Räuber ein Messer, bedrohte ihn damit, durchsuchte seine Taschen und entwendete ihm das Mobiltelefon. Dabei schlug er ihm auch ins Gesicht. Anschließend entfernte er sich. Am Morgen zeigte der 25-Jährige die Tat an einer Polizeiwache an. Er konnte sein Telefon kurzzeitig orten, Einsatzkräfte stellten den 34 Jahre alten Mann daraufhin in der Debstedter Straße. Das Telefon hatte er nicht mehr bei sich.

Auf der Wache gab er zu, die Tat begangen zu haben, stritt aber ab, ein Messer benutzt zu haben. Das Handy hätte er bereits gegen Drogen eingetauscht. Die Polizisten fertigten eine entsprechende Anzeige. Die weiteren Ermittlungen, auch zum Verbleib des Handys, dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell