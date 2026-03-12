Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0179 --Polizei sucht Eigentümer von religiösen Gegenständen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 18.02.2026 bis 20.02.2026 Uhr

Mitte Februar wurden bei einem Einsatz in Vegesack diverse, unter anderem religiöse Gegenstände sichergestellt. Die Polizei Bremen sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zur Herkunft dieser Gegenstände, die mutmaßlich aus einer Straftat stammen, geben können.

Am 20.02.2026 wurden Einsatzkräfte aufgrund einer Bedrohung in die Friedrichsdorfer Straße gerufen, dabei wurden vor Ort die Gegenstände aufgefunden. Laut Ermittlungen stammen diese aus einem Einbruch in eine Kirche oder eine andere religiöse Einrichtung. Trotz intensiver Ermittlungen und Recherchen in Bremen, speziell in Vegesack und der umliegenden Region, konnte bislang keine zugehörige Straftat ermittelt oder ein Eigentümer identifiziert werden.

Die Polizei Bremen bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer erkennt einzelne Stücke wieder? Wer kann Hinweise zu möglichen Eigentümerinnen oder Eigentümern geben? Oder wer kann Angaben zu einem möglichen Diebstahl, einem Einbruch oder einer anderen Straftat im Zusammenhang mit dem Fund machen?

Bilder der Gegenstände finden Sie hier:

https://www.polizei.bremen.de/news/fahndungen/schmuck-und-sonstige-gegenstaende-61005#017926

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell