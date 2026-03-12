PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0176--Dealer bietet Polizei Drogen an--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen, Mitte-Östliche Vorstadt
Zeit: 	11.3.26, 14 bis 22 Uhr

Bei intensiven Kontrollmaßnahmen im Bahnhofsquartier und im Viertel stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen am Mittwoch unter anderem Drogen und Bargeld sicher. Im Fokus der Kontrollen stand dabei die Bekämpfung der wahrnehmbaren Drogen- und Straßenkriminalität.

Einsatzkräfte führten vom frühen Nachmittag bis in die späten Abendstunden sowohl offene als auch verdeckte Maßnahmen in der Bahnhofsvorstadt und im Steintor durch. Bei den Kontrollen schritten sie bei diversen Straßendeals ein. Im Fehrfeld wurden Zivilkräften Drogen zum Kauf angeboten. Als die Polizisten sich auswiesen, ergriff der Straßendealer die Flucht. Er konnte nach wenigen Metern gestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle des 28-jährigen Drogenhändlers stellten die Polizisten knapp 20 Verkaufseinheiten Cannabis, Kokain, Ecstasy und Bargeld sicher. Die Einsatzkräfte erteilen zudem diverse Platzverweise und fertigten mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz.

Seit vielen Wochen und Monaten setzt sich die Polizei Bremen verstärkt für die Bekämpfung der Straßen- und Drogenkriminalität ein und wird diese Bemühungen, auch mit anderen Sicherheitsbehörden, fortsetzen. Insbesondere rund um den Hauptbahnhof und im Viertel werden weiterhin gezielte Maßnahmen ergriffen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

