Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0177 --Angriff mit Messer- Frau verletzt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT-Lindenhof, Gröpelinger Heerstraße
Zeit: 	12.03.2026, 07.30 Uhr

Am Donnerstagvormittag wurde eine 34 Jahre alte Frau im Stadtteil Gröpelingen von ihrem 39-jährigen Ex-Partner angegriffen und dabei verletzt. Passanten griffen ein und verhinderten offenbar weitere Tathandlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Frau in der Gröpelinger Heerstraße von dem Mann abgepasst. Im Verlauf einer Auseinandersetzung führte der 39-Jährige daraufhin Stichbewegungen mit einem Messer in ihre Richtung aus. Erst durch das Eingreifen von Passanten wurde er mutmaßlich von weiteren Angriffen abgehalten. Die Frau flüchtete anschließend gemeinsam mit ihren drei Kindern in ein vorbeikommendes Fahrzeug. Auch dabei soll der Mann weiterhin auf sie eingewirkt haben.

Die Bremerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Die drei Kinder blieben unverletzt und befinden sich derzeit bei Angehörigen. Der Angreifer wurde festgenommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

