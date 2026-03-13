Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0182--Tasereinsatz in Osterholz--

Ort: Bremen-Osterholz, OT Blockdiek, Kölner Straße Zeit: 12.3.26, 15.50 Uhr

Mit Hilfe eines Tasers beendeten Spezialkräfte der Polizei Bremen eine Gefahrenlage in Bremen Osterholz. Eine offenbar psychisch auffällige Frau hatte Einsatzkräfte mit einem Beil bedroht.

Die Polizei wurde am Nachmittag über Notruf von Anwohnern der Kölner Straße gerufen, weil eine Nachbarin in ihrer Wohnung randaliere und dabei laut herumschreie. Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und wurden von der Frau sofort mit einem Hackbeil bedroht. Dabei schlug sie mehrmals mit dem Beil in Richtung der Polizisten. Trotz mehrfacher Aufforderung, es wurde ein Schusswaffengebrauch angedroht, ließ sie sich nicht dazu bewegen, dass Beil fallenzulassen.

Hinzugezogene Spezialkräfte setzten daraufhin erfolgreich einen Taser ein. Die 33-Jährige wurde umgehend vor Ort von vorsorglich alarmierten Rettungskräften medizinisch betreut und anschließend nach einer psychiatrischen Begutachtung zwangsweise untergebracht.

