POL-HB: Nr.: 0183 --Mehrere Verletzte und Vollsperrung nach Verkehrsunfall--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland, OT Habenhausen, Habenhauser Brückenstraße Zeit: 12.03.2026, 16:50 Uhr

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Carl-Carstens-Brücke zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurden mehrere Personen, darunter auch Kinder, zum Teil schwer verletzt. Die Straße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden, so dass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Gegen 16:50 Uhr war die 33 Jahre alte Fahrerin eines Golfs auf der Erdbeerbrücke in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Kurz vor der Habenhauser Brückenstraße geriet sie aus bisher noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem VW Passat eines 33-Jährigen zusammen. In dem Golf saßen insgesamt drei Erwachsene und drei Kinder, ein sieben Jahre altes Mädchen und eine 30 Jahre alte Frau wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Vor Ort leisteten Passanten und im weiteren Verlauf die eingetroffenen Einsatzkräfte Erste Hilfe. Alle sieben Verletzten wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Ein zwischenzeitlich alarmierter Rettungshubschrauber war vor Ort, wurde aber nicht benötigt.

Die Brücke musste für mehrere Stunden für Räumarbeiten gesperrt werden, so dass es in diesem Zeitraum zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstaus kam. Bei beiden Autos entstand hoher Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei Bremen, auch zur genauen Unfallursache, dauern an.

