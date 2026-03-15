Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0186--Einsatz im Viertel - 2500 Menschen auf der Sielwallkreuzung--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Sielwall Zeit: 14.2.26, 21.45 Uhr

Polizei und Ordnungsamt waren in der Samstagnacht im Viertel im Einsatz, nachdem rund 2500 Menschen das Konzert eines Aachener Musikers auf der Sielwallkreuzung feierten.

Der Auftritt fand am späten Abend vom Balkon eines Büroraums aus oberhalb der Sielwallkreuzung statt und dauerte etwa 20 Minuten. In der Spitze fanden sich rund 2500 Besucher auf der Fahrbahn ein, so dass es temporär zu Verkehrsbehinderungen kam. Aus der Menge heraus wurde vereinzelt Pyrotechnik gezündet. Zudem wurden Ampeln bestiegen, was zu einem technischen Ausfall führte. Nach dem Konzert musste der gesamte Kreuzungsbereichs von Müll und Glasscherben gereinigt werden.

Am Rande der Veranstaltung kam es nach einem Krankheitsfall zu einem Rettungseinsatz.

Für die Musikveranstaltung, die ansonsten störungsfrei verlief, lag dem Ordnungsamt, das ebenfalls vor Ort war, keine offizielle Anmeldung vor. Ein entsprechendes ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Verantwortlichen wurde eingeleitet.

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