PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0186--Einsatz im Viertel - 2500 Menschen auf der Sielwallkreuzung--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Ostertor, Sielwall
Zeit: 	14.2.26, 21.45 Uhr

Polizei und Ordnungsamt waren in der Samstagnacht im Viertel im Einsatz, nachdem rund 2500 Menschen das Konzert eines Aachener Musikers auf der Sielwallkreuzung feierten.

Der Auftritt fand am späten Abend vom Balkon eines Büroraums aus oberhalb der Sielwallkreuzung statt und dauerte etwa 20 Minuten. In der Spitze fanden sich rund 2500 Besucher auf der Fahrbahn ein, so dass es temporär zu Verkehrsbehinderungen kam. Aus der Menge heraus wurde vereinzelt Pyrotechnik gezündet. Zudem wurden Ampeln bestiegen, was zu einem technischen Ausfall führte. Nach dem Konzert musste der gesamte Kreuzungsbereichs von Müll und Glasscherben gereinigt werden.

Am Rande der Veranstaltung kam es nach einem Krankheitsfall zu einem Rettungseinsatz.

Für die Musikveranstaltung, die ansonsten störungsfrei verlief, lag dem Ordnungsamt, das ebenfalls vor Ort war, keine offizielle Anmeldung vor. Ein entsprechendes ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Verantwortlichen wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 14.03.2026 – 11:45

    POL-HB: Nr.: 0185--24-Jähriger rassistisch beleidigt und verletzt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Willy-Brandt-Platz Zeit: 13.3.26, 19.25 Uhr Ein 28 Jahre alter Mann beleidigte am Freitagabend in Findorff einen 24-Jährigen rassistisch und schlug ihn. Der 24-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die beiden Männer gerieten nach einem Anrempler im Eingangsbereich eines Einkaufmarktes ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 12:58

    POL-HB: Nr.: 0184--Heimspiel Werder Bremen gegen Mainz 05--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen, Weserstadion Zeit: 15.3.26, 15.30 Uhr Am Sonntag findet um 15.30 Uhr im Weserstadion das Bundesligaspiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem 1. FSV Mainz 05 statt. Es wird von einer ausverkauften Veranstaltung ausgegangen. Wie bei Heimspielen üblich, wird wieder das allgemein bekannte Verkehrskonzept angewandt: Der Osterdeich wird für den Individualverkehr zwischen Sielwall und Stader ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 12:34

    POL-HB: Nr.: 0181--Mann getötet--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Lüssumer Ring Zeit: 12.3.26, 21 Uhr Am Donnerstagabend wurde ein 67 Jahre alter Mann in Lüssum tödlich verletzt. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest. Der 32-jährige Bremer steht im dringenden Tatverdacht, seinen 67 Jahre alten Vater in einer Wohnung am Lüssumer Ring angegriffen und getötet zu haben. Der 32-Jährige stellte sich noch in der Nacht der Polizei. Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren