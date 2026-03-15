Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0187--Messer, Cannabis, Schere: Polizei kontrolliert am Bahnhof--

Bremen (ots)

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Ort: Bemen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt Zeit: 14.3.26, 18 Uhr bis 15.3.26, 2 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag führte die Polizei Bremen umfangreiche Kontrollen in der Bahnhofsvorstadt durch. Schwerpunkte waren die Bekämpfung der Gewalt- und Drogenkriminalität und die Überwachung der bestehenden Waffenverbotszone.

Insgesamt wurden vom frühen Abend bis in die Nacht hinein 58 Personen kontrolliert. Dazu wurden mehrere Platzverweise erteilt. Bei 27 Personenkontrollen in der Waffenverbotszone konnten ein Messer sowie eine Schere aufgefunden und beschlagnahmt werden. Bei der Durchsuchung eines amtsbekannten Drogendealers entdeckten die Einsatzkräfte Cannabis sowie Bargeld. Ermittlungen wegen Handels mit Cannabis gegen ihn wurden eingeleitet. Bei einem Drogenkonsumenten konnten sowohl ein fremdes Ausweispapier als auch diverse Karten einer dritten Person aufgefunden und beschlagnahmt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Unterschlagung wurde eingeleitet. Bei Kontrollen nach dem Jugendschutzgesetz wurden diverse E-Zigaretten und Tabakwaren sichergestellt. Dazu konnte ein mutmaßlicher Einbrecher im Bürgerpark gestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern hier an.

Die Polizei Bremen betont: Diese Aktion ist Teil einer fortlaufenden Strategie, die Sicherheit im Bahnhofsvorstadt- und Viertelbereich nachhaltig zu erhöhen. Auch künftig werden Schwerpunktkontrollen - offen wie verdeckt - gemeinsam mit Partnerbehörden fortgesetzt.

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