PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0190--Auffahrunfall auf der A1--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen, Bundesautobahn 1 (A1)
Zeit: 	18.3.26, 5.30 Uhr

Am Mittwochmorgen kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall mit einem Transporter und einem Sattelzug. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Der 44 Jahre alte Fahrer eines Sprinters befuhr den linken Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn. Zwischen den Anschlussstellen Brinkum und Arsten bremsten vor ihm fahrende Fahrzeuge ab. Um eine Kollision zu verhindern, zog der 44-Jährige nach rechts in den Mittelstreifen. Von dort wich er weiter auf den rechten Fahrstreifen aus und fuhr einem Sattelzug auf, der dort im Stau stand. Dabei wurde die Fahrzeugfront des Transporters massiv eingedrückt und der 44-Jährige eingeklemmt. Er wurde von Ersthelfern befreit und kam nach einer Versorgung von alarmierten Rettungskräften mit Verletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus. Am Sprinter entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

Aufgrund des großen Trümmerfeldes und auslaufender Betriebsstoffe musste die Autobahn für Sicherungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden, was zu einem erheblichen Stau und Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr führte. Der Verkehr rollte erst nach Stunden wieder.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 08:46

    POL-HB: Nr.: 0189 --Schüsse in der Neustadt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Kornstraße Zeit: 17.03.2026, 19:30 Uhr Am Dienstagabend kam es in der Neustadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, dabei sollen auch Schüsse gefallen sein. Etwas später verstarb ein 32-Jähriger in einem Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 19:30 Uhr meldeten Anrufer über den Notruf der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 10:43

    POL-HB: Nr.: 0188 --Transfrau geschlagen und beleidigt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Markt Zeit: 16.03.2026, 14:50 Uhr Ein unbekannter Mann attackierte am Montagnachmittag in der Innenstadt eine 30 Jahre alte Transfrau und schlug diese auch. Die Polizei sucht Zeugen. Etwa um 14:40 Uhr waren die 30-Jährige und eine weitere Transfrau vom Marktplatz aus in Richtung Domsheide unterwegs. Einige Meter vor den Haltestellen wurden beide zunächst von einem Mann ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 10:08

    POL-HB: Nr.: 0187--Messer, Cannabis, Schere: Polizei kontrolliert am Bahnhof--

    Bremen (ots) - - Ort: Bemen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt Zeit: 14.3.26, 18 Uhr bis 15.3.26, 2 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag führte die Polizei Bremen umfangreiche Kontrollen in der Bahnhofsvorstadt durch. Schwerpunkte waren die Bekämpfung der Gewalt- und Drogenkriminalität und die Überwachung der bestehenden Waffenverbotszone. Insgesamt wurden vom frühen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren