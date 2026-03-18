Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0190--Auffahrunfall auf der A1--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen, Bundesautobahn 1 (A1) Zeit: 18.3.26, 5.30 Uhr

Am Mittwochmorgen kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall mit einem Transporter und einem Sattelzug. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Der 44 Jahre alte Fahrer eines Sprinters befuhr den linken Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn. Zwischen den Anschlussstellen Brinkum und Arsten bremsten vor ihm fahrende Fahrzeuge ab. Um eine Kollision zu verhindern, zog der 44-Jährige nach rechts in den Mittelstreifen. Von dort wich er weiter auf den rechten Fahrstreifen aus und fuhr einem Sattelzug auf, der dort im Stau stand. Dabei wurde die Fahrzeugfront des Transporters massiv eingedrückt und der 44-Jährige eingeklemmt. Er wurde von Ersthelfern befreit und kam nach einer Versorgung von alarmierten Rettungskräften mit Verletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus. Am Sprinter entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

Aufgrund des großen Trümmerfeldes und auslaufender Betriebsstoffe musste die Autobahn für Sicherungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden, was zu einem erheblichen Stau und Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr führte. Der Verkehr rollte erst nach Stunden wieder.

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