Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Einbrecher dringen in Bauhof ein - Zeugen gesucht
Menteroda (ots)
Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 13. März, und Mittwoch, 18. März, 15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter widerrechtlich in eine Lagerhalle des Bauhofes in der Holzthalebener Straße ein. Der oder die Täter erbeuteten daraus diverse Werkzeuge und Arbeitsgeräte, wie etwa Kettensägen und Akkuschrauber. Der Wert des Beutegutes beläuft sich bisherigen Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro. Wer hat die Tat bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Bauhof-Geländes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.
Aktenzeichen: 0068906
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