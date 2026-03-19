LPI-NDH: Einbrecher dringen in Bauhof ein - Zeugen gesucht

Roßleben (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 16:20 Uhr kam es in der Bottendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Den Erkenntnissen zufolge befuhr ein Autofahrer die genannte Straße in Richtung Bottendorf. Aus noch ungeklärten Gründen kam der Fahrer zunächst leicht von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Bordsteinkante. Aufgrund dessen platzte der Vorderreifen. In der weiteren Folge ...

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