Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bürgerhinweis enttarnt Trunkenheitsfahrt

Großengottern (ots)

Nach dem Hinweis eines Autofahrers wurde zwischen Großwelsbach und Altengottern ein 44-jähriger Autofahrer festgestellt. Dieser versuchte sich der anstehenden Kontrolle des Fahrzeugs zu entziehen. In Großengottern konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers stellten die Beamten der Polizeistation Bad Langensalza fest, dass der 44-Jährige erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränkte stand. Eine absolute Fahruntüchtigkeit konnte anhand eines Vortests nachgewiesen werden.

Es erfolgte eine Blutprobenentnahme in einem nahegelegenen Klinikum sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Bis auf weiteres darf der Mann keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen. Entsprechend wurde er durch die Polizeibeamten beehrt.

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