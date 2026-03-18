Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei warnt vor Betrugsmasche der vermeintlichen Handwerker

Nordhausen (ots)

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor der Betrugsmasche von vermeintlichen Handwerkern oder Monteuren. Diese geben sich als vermeintliche Facharbeiter aus und entdecken oftmals vermeintliche Schäden an Gebäuden. Anschließend drängen die Betrüger die Hauseigentümer zum sofortigen Handeln und bieten Reparaturen zu zunächst günstigen Preisen an. Nach erfolgter Leistung - meist zu minderer Qualität - und ohne Vertrag, fordern die vermeintlichen Handwerker viel zu hohe Geldbeträge. Bei den Forderungen werden die Täter aufdringlich und setzten die Kunden unter Druck, deutlich höhere als zunächst vereinbarte Beträge zu zahlen.

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei vor dieser betrügerischen Masche. Lassen Sie keine fremden Handwerker, die Sie nicht bestellt haben, auf Ihr Grundstück. Schließen Sie keine (auch mündliche) Verträge an der Haustür ab und lassen Sie sich nicht nötigen. Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, kontaktieren Sie Ihre zuständige Polizeidienststelle. Wir stehen Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung.

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