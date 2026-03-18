Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von Fahrbahn abgekommen - Person verletzt

Roßleben (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16:20 Uhr kam es in der Bottendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Den Erkenntnissen zufolge befuhr ein Autofahrer die genannte Straße in Richtung Bottendorf. Aus noch ungeklärten Gründen kam der Fahrer zunächst leicht von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Bordsteinkante. Aufgrund dessen platzte der Vorderreifen. In der weiteren Folge passiert der Fahrzeugführer den Fußweg und befährt eine angrenzende Rasenfläche eines Hauses. Hier kollidiert das Fahrzeug mit einer Betonborde und kommt zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrzeugführer verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Zudem entstanden unfallbedingte Sachschäden.

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