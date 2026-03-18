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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheune niedergebrannt

Thamsbück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es, gegen 4 Uhr, aus bisher ungeklärter Ursache zum Vollbrand einer Scheune. Die Scheune ist vollkommen abgebrannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich den Schätzungen zufolge auf etwa 100.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun zur Klärung der Brandursache. Gegenwärtig befinden sich die Kameraden der Feuerwehr weiterhin vor Ort im Einsatz, um Glutnester zu bekämpfen. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0068038

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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