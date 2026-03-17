Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffiti entlang der Stadtmauer

Nordhausen (ots)

In der Zeit von Montagabend, 18.30 Uhr, zu Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, beschmierten unbekannte Täter verschiedene Objekte entlang der sogenannten Kutteltreppe, auf Höhe der Straße Neuer Weg. Hierbei wurde ein Schriftzug mittels schwarzer Sprühfarbe an der Stadtmauer, der angrenzenden Straßenbeleuchtung sowie der dortigen Leitplanke angebracht. Durch die Schmierereien entstand Sachschäden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags. Nach begangener Tat entfernten sich die Täter unerkannt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen beobachtet haben könnten. Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0067357

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