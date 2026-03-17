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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieselkraftstoff entwendet

Schröterode (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag zu Dienstag, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 7 Uhr, Kraftstoff aus einem Kettenbagger nahe einer Baustelle des hiesigen Umspannwerks. Wie der Polizei bekannt wurde, öffneten die Unbekannte zunächst gewaltsam den Tankverschluss. Im weiteren Verlauf entnahmen sie auf unbekannte Art und Weise etwa 250 Liter Diesel. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel.: 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0067262

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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