Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Mehrfamilienhaus - Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet

Mühlhausen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ereignete sich gegen 4 Uhr ein Brand in der Karl-Marx-Straße. Wie der Polizei bekannt wurde, entzündete ein unbekannter Täter Kleidungsstücke im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, welche durch die Bewohner auf einem Kleidungsständer im Flur aufgehangen wurden. Glücklicherweise war das Feuer beim Eintreffen der Feuerwehr bereits fast vollständig gelöscht, sodass keine Personen verletzt wurden. Hintergründe der Tat sind derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei Mühlhausen ermittelt nun wegen der schweren Brandstiftung.

Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel.: 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0066978

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