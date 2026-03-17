PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Mehrfamilienhaus - Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet

Mühlhausen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ereignete sich gegen 4 Uhr ein Brand in der Karl-Marx-Straße. Wie der Polizei bekannt wurde, entzündete ein unbekannter Täter Kleidungsstücke im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, welche durch die Bewohner auf einem Kleidungsständer im Flur aufgehangen wurden. Glücklicherweise war das Feuer beim Eintreffen der Feuerwehr bereits fast vollständig gelöscht, sodass keine Personen verletzt wurden. Hintergründe der Tat sind derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei Mühlhausen ermittelt nun wegen der schweren Brandstiftung.

Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel.: 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0066978

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 10:32

    LPI-NDH: Einbruch bei freiwilliger Feuerwehr

    Langula (ots) - Unbekannte Täter drangen von Montagnacht zu Dienstagmorgen, in der Zeit von 23 Uhr bis 5.13 Uhr, in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Langula ein. Die Unbekannten zerstörten dazu gewaltsam ein Plexiglaselement eines Rolltores, um sich so Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Als die Einbrecher jedoch den Innenraum betraten, löste das Sicherheitssystem aus, sodass die Täter die Flucht ergriffen. ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 10:30

    LPI-NDH: Kalb von Weide geklaut

    Ebeleben (ots) - Wie der Polizei am Montagmittag bekannt wurde, kam es in Ebeleben zu einem nicht ganz alltäglichen Vorfall. Hierbei entwendeten unbekannte Täter nahe der Thomas-Müntzer-Siedlung, in der Zeit vom 12.März, gegen 19 Uhr, bis zum 13. März, 12.30 Uhr, ein Kalb von einer Weide. Hierzu zerschnitten die Unbekannten zunächst den Weidezaun. Anschließend verluden die Täter das Tier auf ein unbekanntes Fahrzeug und flüchteten mit der tierischen Beute vom ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 10:28

    LPI-NDH: Reifen platt - kuriose Unfallflucht auf Parkplatz

    Bad Langensalza (ots) - Ein 62-jähriger beschädigte mit seinem Krankenfahrstuhl am Montagnachmittag ein geparktes Fahrzeug auf einem Supermarkt-Parkplatz am Lindenbühl. Den ersten Erkenntnissen zu Folge fuhr der Rollstuhlfahrer vermutlich ohne ausreichenden Seitenabstand am besagten Pkw entlang. Hierbei streifte er das Fahrzeug, sodass Beschädigungen an verschiedenen Stellen auf der Fahrerseite entstanden. Weiterhin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren