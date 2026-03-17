Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch bei freiwilliger Feuerwehr

Langula (ots)

Unbekannte Täter drangen von Montagnacht zu Dienstagmorgen, in der Zeit von 23 Uhr bis 5.13 Uhr, in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Langula ein. Die Unbekannten zerstörten dazu gewaltsam ein Plexiglaselement eines Rolltores, um sich so Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Als die Einbrecher jedoch den Innenraum betraten, löste das Sicherheitssystem aus, sodass die Täter die Flucht ergriffen. Durch die Tat entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel.: 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0066974

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell