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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Landstraße abgekommen

Beberstedt (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Landstraße 2043, zwischen Beberstedt und Silberhausen, ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer befuhr die genannte Landstraße in Richtung Beberstedt. Kurz nach einem Bahnübergang kommt der Fahrer aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, befährt die Böschung und kommt letztlich mit seinem Fahrzeug mehrere Meter neben der Straße zum Stehen. Glücklicherweise wurden durch den Unfall keine Personen verletzt. Das Fahrzeug hingegen war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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