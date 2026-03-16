Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher entwenden Deko- und Luftdruckwaffe

Sollstedt (ots)

Unbekannte Täter drangen von Sonntag zu Montag, in der Zeit von 18 Uhr bis 9.30 Uhr, in eine Gartenlaube in der Garagenstraße ein. Hierfür öffneten die Einbrecher gewaltsam die Tür zum Gartenhaus. Im Inneren angelangt nahmen die Unbekannte verschiedene Dekorationswaffen sowie ein Federdruckwaffe an sich und flüchteten unerkannt. Durch die Tat wurden Sachschäden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrags verursacht.

Wer Hinweise zu dem Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0066251

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