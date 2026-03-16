Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierfinken machen sich an Autos zu schaffen

Bleicherode (ots)

In der Karl-Liebknecht-Straße beschmierten unbekannte Täter drei Pkw mit schwarzer Sprühfarbe. Hierbei brachten die Schmierfinken am Sonntag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr schwarze Striche auf den Fahrzeugen an. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Es entstanden Sachschäden an den Fahrzeugen. Hintergründe zu der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer Hinweise zu dem Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0065978

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