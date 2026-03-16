PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wahlkreisbüro erneut beklebt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Unbekannte Täter brachten auf der Schaufensterscheibe eines Wahlkreisbüros in der Wilhelmstraße mehrere Aufkleber an. Die Tat ereignete sich von Sonntag zu Montag, in der Zeit von 20.45 bis 8.50 Uhr. Wie der Polizei bekannt wurde, brachten die Unbekannten hierbei die Aufkleber auf Höhe des Konterfeis der Abgeordneten an, welche auf die Fensterscheibe aufgedruckt waren. Unter den gezeigten Politikern befindet sich u.a. ein Mitglied des Landtags. Sachschäden entstanden nicht.

Wer Hinweise auf die Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Tel.: 0361/5743 67 100.

Aktenzeichen: 0066054

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 15:07

    LPI-NDH: Angetrunkener droht mit Waffen

    Nordhausen (ots) - Am Sonntag kam es gegen 21 Uhr zu der Bedrohung eines Nordhäusers in der Hauptstraße. Der 55-Jährige, der augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, verließ zunächst den Tatort und brachte laut Angaben von Zeugen eine Waffe, mit der er zuvor mehreren Personen drohte, in seine Wohnung zurück. Anschließend erschien erneut an der Tatörtlichkeit und konnte durch die eintreffenden ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 12:16

    LPI-NDH: Verkehrskontrollen in Nordthüringen - Gurtmuffel vor allem im Visier

    Nordthüringen (ots) - In der 11 Kalenderwoche beteiligte sich die Thüringer Polizei an der europaweiten Aktionswoche "Seatbelt" (Sicherheitsgurt), um so verstärkt Fahrzeugführer und Fahrzuginsasse auf das Anlegen des Sicherheitsgurtes zu sensibilisieren. Hierzu wurden mehrere Verkehrskontrollen in den Nordthüringer Landkreisen Nordhausen, Eichsfeld, Kyffhäuser ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 11:32

    LPI-NDH: Fahrzeug großflächig zerkratzt

    Schlotheim (ots) - Einen immensen Sachschaden verursachten bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende an einem Pkw, der auf einer Parkfläche Am Goethehain abgestellt war. Der oder die Unbekannten zerkratzten großflächig den Lack des Autos. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr. Wer Hinweise zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren