Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wahlkreisbüro erneut beklebt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Unbekannte Täter brachten auf der Schaufensterscheibe eines Wahlkreisbüros in der Wilhelmstraße mehrere Aufkleber an. Die Tat ereignete sich von Sonntag zu Montag, in der Zeit von 20.45 bis 8.50 Uhr. Wie der Polizei bekannt wurde, brachten die Unbekannten hierbei die Aufkleber auf Höhe des Konterfeis der Abgeordneten an, welche auf die Fensterscheibe aufgedruckt waren. Unter den gezeigten Politikern befindet sich u.a. ein Mitglied des Landtags. Sachschäden entstanden nicht.

Wer Hinweise auf die Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Tel.: 0361/5743 67 100.

Aktenzeichen: 0066054

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